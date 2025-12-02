Трамп: США больше не вовлечены в финансирование кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна больше не оказывает финансовую помощь в кризисе на Украине. На заседании кабмина он отметил, что США больше не участвуют в конфликте с точки зрения финансирования.
Он раскритиковал действия своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, потратил $350 миллиардов на помощь Украине, включая большую сумму наличных и значительное количество военной техники.
Трамп отметил, что он ничего больше не раздаёт, а только продаёт оборудование НАТО. Европейские страны оплачивают 100% стоимости этого оборудования, а потом используют его по своему усмотрению на Украине.
Он подчеркнул, что его цель — урегулировать ситуацию, заявив, что он уже решал восемь конфликтов и намерен сделать это снова.
Ранее Трамп сказал, что значительную часть помощи от союзников Киев получил наличными.