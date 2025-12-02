Ричмонд
Трамп заявил, что США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово

Соединенные Штаты больше не вовлечены в Украинский конфликт финансово, в отличие от администрации Джо Байдена, который отдавал Киеву деньги, «словно “конфетки”. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании в своем кабинете, трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

Источник: Reuters

«Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал $350 млрд, как будто это были конфетки», — заявил республиканец.

В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о прекращении финансирования конфликта на Украине. При этом Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву.

Европейские страны, напротив, выступили с инициативой выплатить Украине €140 млрд под залог замороженных российских активов в качестве репарационного кредита. Москва называет этот план воровством.

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).

«Война между Россией и Украиной — это война Байдена, не моя. Я только что пришел, и за четыре года моего срока у меня не было никаких проблем с тем, чтобы не допустить ее. Сейчас нужно остановить все это, И СРОЧНО», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social в апреле.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

