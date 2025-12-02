Трамп заявил, что США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово

«Война между Россией и Украиной — это война Байдена, не моя. Я только что пришел, и за четыре года моего срока у меня не было никаких проблем с тем, чтобы не допустить ее. Сейчас нужно остановить все это, И СРОЧНО», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social в апреле.