«Эльвира Сахипзадовна кивает»: Путин пошутил о реакции главы ЦБ на его слова о фондовом рынке

Президент заявил, что ему также нравятся эти предложения, однако в текущих условиях необходимо трезво оценивать реальное положение крупных государственных компаний и учитывать все их сложности. При этом он подчеркнул, что двигаться по пути повышения прозрачности и стоимости необходимо без сомнений. Вместе с тем Путин поручил правительству до конца следующего года включить крупнейшие госкомпании в программу создания акционерной стоимости.