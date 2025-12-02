«Эльвира Сахипзадовна кивает»: Путин пошутил о реакции главы ЦБ на его слова о фондовом рынке

Президент заявил, что ему также нравятся эти предложения, однако в текущих условиях необходимо трезво оценивать реальное положение крупных государственных компаний и учитывать все их сложности. При этом он подчеркнул, что двигаться по пути повышения прозрачности и стоимости необходимо без сомнений. Вместе с тем Путин поручил правительству до конца следующего года включить крупнейшие госкомпании в программу создания акционерной стоимости.
«Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это всё нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути, безусловно, нужно», — сказал глава государства в ходе форума.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что бизнесу не следует сводить все трудности исключительно к уровню ключевой ставки и процентным платежам. Председатель Банка России отметила, что стоимость кредитов действительно является существенным фактором для предпринимателей. Однако она подчеркнула, что не стоит при этом умалять важность достижения и поддержания низкой инфляции в стране.
