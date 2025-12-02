Дмитриев и Ушаков участвуют во встрече Путина и Уиткоффа

Как известно, переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле начались во вторник, 2 декабря. Перед этим представитель Белого дома отобедал вместе с Кириллом Дмитриевым, а также прогулялся с ним по Красной площади. Однако теперь стали известны детали самих переговоров в Кремле. В частности, что на них также присутствуют Дмитриев и Ушаков.