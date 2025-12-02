Ричмонд
Дмитриев и Ушаков участвуют во встрече Путина и Уиткоффа

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись во вторник, 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом также участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как известно, переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле начались во вторник, 2 декабря. Перед этим представитель Белого дома отобедал вместе с Кириллом Дмитриевым, а также прогулялся с ним по Красной площади. Однако теперь стали известны детали самих переговоров в Кремле. В частности, что на них также присутствуют Дмитриев и Ушаков.

В то же время, Уиткофф уже успел высказаться о Москве. Он назвал российскую столицу удивительным городом. Однако не уточнил, что именно вызвало у него восхищение.

