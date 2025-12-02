Ричмонд
Много икры, посикунчики с крабом и лепёшки на заказ: Стало известно, чем угощали Уиткоффа перед встречей с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили на обед в московском ресторане порядка 25 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», проанализировав меню заведения.

Источник: Life.ru

Расходы американской делегации на обед, согласно меню, распределились следующим образом: салаты обошлись примерно в 3,5 тысячи рублей, горячие блюда стоили в диапазоне от 1,5 до 7,5 тысячи рублей, а десерты — около 2,7 тысячи рублей. Таким образом, общий чек за обед без учёта напитков составил минимум 25,5 тысячи рублей.

По данным телеканала «Рен ТВ», пшеничные лепёшки с сыром были не просто блюдом, а специально приготовленным заказом для самого Уиткоффа. Его трапеза включала в себя изысканные позиции: красную, чёрную и щучью икру, легендарный салат «Столичный» в его классическом исполнении 1961 года, посикунчики с крабом, а также торт «Наполеон» и другие позиции из особого меню. Представитель ресторана сообщил, что Уиткофф высоко оценил предложенные ему яства.

Уиткофф, как обычно, перед переговорами в Кремле совершил ознакомительную прогулку по Москве. В прошлые поездки он уже успел посетить такие знаковые места, как Старый Арбат и парк «Зарядье», а также попробовать местную кухню в ресторане La Grande. Однако этот визит ознаменовался тем, что спецпосланник впервые приехал в российскую столицу не один, а в сопровождении Джареда Кушнера, зятя Трампа.

Перед встречей с Владимиром Путиным Уиткофф и Кушнер успели пообедать вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в московском ресторане, отмеченном звездой Michelin в 2022 году. Этот обед стал своеобразным прологом к ключевым переговорам в Кремле, где обсуждаются предложения США по урегулированию украинского конфликта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

