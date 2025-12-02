Много икры, посикунчики с крабом и лепёшки на заказ: Стало известно, чем угощали Уиткоффа перед встречей с Путиным

По данным телеканала «Рен ТВ», пшеничные лепёшки с сыром были не просто блюдом, а специально приготовленным заказом для самого Уиткоффа. Его трапеза включала в себя изысканные позиции: красную, чёрную и щучью икру, легендарный салат «Столичный» в его классическом исполнении 1961 года, посикунчики с крабом, а также торт «Наполеон» и другие позиции из особого меню. Представитель ресторана сообщил, что Уиткофф высоко оценил предложенные ему яства.