Трамп: Уиткофф и Кушнер в РФ разбираются, можно ли урегулировать конфликт

Президент США напомнил, что завершил восемь войн.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что представители США работают в России, чтобы понять, возможно ли урегулирование конфликта на Украине.

«Наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, сможем ли мы добиться урегулирования. Ситуация непростая», — сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Он заявил, что завершил восемь войн, а эта будет девятая.

Напомним в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что московские власти могут гордиться тем, что было сделано для развития столицы.

