Трамп: Европа приобретает оружие у США по полной цене для передачи Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны приобретают американское вооружение по полной стоимости для последующей передачи Украине.
«Мы продаём оборудование странам НАТО. Европейцы платят нам 100% стоимости, а потом сами отправляют его Украине или делают с ним что-то ещё», — сказал Трамп на заседании американского правительства.
Ранее он неоднократно подчеркивал, что США больше не выделяют финансирование Украине напрямую, а вместо этого получают полную оплату за поставляемое оружие, в том числе через механизмы Североатлантического альянса.
Трамп также раскритиковал экс-президента страны Джо Байдена, который, по его словам, потратил $350 млрд на помощь Киева, включая большую сумму наличных и значительное количество военной техники.