Трамп: Европа приобретает оружие у США по полной цене для передачи Киеву

Вашингтон больше не финансирует Украину напрямую, отметил глава Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны приобретают американское вооружение по полной стоимости для последующей передачи Украине.

«Мы продаём оборудование странам НАТО. Европейцы платят нам 100% стоимости, а потом сами отправляют его Украине или делают с ним что-то ещё», — сказал Трамп на заседании американского правительства.

Ранее он неоднократно подчеркивал, что США больше не выделяют финансирование Украине напрямую, а вместо этого получают полную оплату за поставляемое оружие, в том числе через механизмы Североатлантического альянса.

Трамп также раскритиковал экс-президента страны Джо Байдена, который, по его словам, потратил $350 млрд на помощь Киева, включая большую сумму наличных и значительное количество военной техники.

