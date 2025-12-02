Трамп считает, что заслуживает получить Нобелевскую премию мира

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный конфликт. Об этом он сообщил в ходе заседания кабмина.
«Каждый раз, когда я заканчиваю войну, они говорят: если президент Трамп закончит эту войну, он получит Нобелевскую премию. А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую», — заявил Трамп.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что «не хочет быть жадным».
Напомним, ранее ученый и эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис выразил мнение, что решение Дональда Трампа возобновить ядерные испытания может окончательно лишить его шансов на получение Нобелевской премии мира.