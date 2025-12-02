Трамп считает, что заслуживает получить Нобелевскую премию мира

«Каждый раз, когда я заканчиваю войну, они говорят: если президент Трамп закончит эту войну, он получит Нобелевскую премию. А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую», — заявил Трамп.