Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заявил о законности ударов США по судам наркоторговцев

«К настоящему времени в нашем полушарии был нанесен 21 удар по лодкам с наркотиками, убиты 82 наркотеррориста. Каждый удар против включенных в список террористических организаций был осуществлен в защиту наших национальных интересов», — сказала пресс-секретарь военного ведомства США Кингсли Уилсон.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон считает законными американские удары по судам наркоторговцев. Об этом заявила пресс-секретарь военного ведомства США Кингсли Уилсон, сообщает ТАСС.

«К настоящему времени в нашем полушарии был нанесен 21 удар по лодкам с наркотиками, убиты 82 наркотеррориста. Каждый удар против включенных в список террористических организаций был осуществлен в защиту наших национальных интересов», — сказала она. Кингсли Уилсон добавила, что деятельность в регионе Южного командования ВС США осуществляется как с точки зрения американского, так и международного права. «Все действия соответствуют законам ведения вооруженных конфликтов», — уточнила пресс-секретарь.

В середине ноября глава Минобороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями. -0-