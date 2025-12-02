Пентагон заявил о законности ударов США по судам наркоторговцев

«К настоящему времени в нашем полушарии был нанесен 21 удар по лодкам с наркотиками, убиты 82 наркотеррориста. Каждый удар против включенных в список террористических организаций был осуществлен в защиту наших национальных интересов», — сказала она. Кингсли Уилсон добавила, что деятельность в регионе Южного командования ВС США осуществляется как с точки зрения американского, так и международного права. «Все действия соответствуют законам ведения вооруженных конфликтов», — уточнила пресс-секретарь.