Глава РФПИ Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в куртке с гербом России и автографом президента РФ Владимира Путина гулял по центру Москвы вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что после прогулки они направились в Кремль на встречу с российским лидером.
Сегодня, 2 декабря, в Москве проходят переговоры Путина и Уиткоффа. Этот визит спецпосланника президента США стал шестым в 2025 году. С российской стороны в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев. С американской стороны присутствуют Уиткофф и Кушнер.