Глава РФПИ Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина

Сегодня, 2 декабря, в Москве проходят переговоры Путина и Уиткоффа. Этот визит спецпосланника президента США стал шестым в 2025 году. С российской стороны в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев. С американской стороны присутствуют Уиткофф и Кушнер.