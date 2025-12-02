Дмитриев появился на встрече с Уиткоффом в куртке с цитатой Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев появился на встрече в Москве со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в необычном элементе гардероба. На черной куртке политика был размещен герб РФ и цитата президента России Владимира Путина.
Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря, встретившись с Дмитриевым и прогулявшись вместе со спецпредставителем российского лидера по Красной площади перед встречей в Кремле.
«Россия не та страна, которая чего-то боится», — цитата Путина, которая была размещена на куртке у главы РФПИ. Также под надписью был изображен автограф президента России.
Напомним, что 2 декабря в Кремле начались переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа. В них также принимают участие Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.