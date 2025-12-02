Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба: Ермак в 2024 году отказался развивать контакты с зятем Трампа Кушнером

По словам Кулебы, он познакомился с Кушнером на закрытом мероприятии еще в 2024 году, находясь в должности министра иностранных дел Украины.

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году отказался развивать контакты с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который в настоящее время является одним из участников российско-американских переговоров по украинскому урегулированию, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом информирует РИА Новости.

По словам Кулебы, он познакомился с Кушнером на закрытом мероприятии еще в 2024 году, находясь в должности министра иностранных дел Украины. После возвращения в Киев Кулеба доложил о новой линии контакта с Кушнером. Однако, по словам экс-главы МИД Украины, Ермак тогда заявил, что на Кушнера «не стоит делать ставки», в итоге мандат на продолжение переговоров с ним не был получен.

Сегодня, 2 декабря, в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. С американской стороны на встрече также присутствует Кушнер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше