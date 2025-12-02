Кулеба: Ермак в 2024 году отказался развивать контакты с зятем Трампа Кушнером

По словам Кулебы, он познакомился с Кушнером на закрытом мероприятии еще в 2024 году, находясь в должности министра иностранных дел Украины. После возвращения в Киев Кулеба доложил о новой линии контакта с Кушнером. Однако, по словам экс-главы МИД Украины, Ермак тогда заявил, что на Кушнера «не стоит делать ставки», в итоге мандат на продолжение переговоров с ним не был получен.