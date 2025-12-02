Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ призвал Лондон завершить расследование казней в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала завершить расследование внесудебных казней мирных афганцев, совершенных с 2010 по 2013 год.

Источник: Аргументы и факты

Москва призывает Лондон завершить расследование фактов внесудебных казней мирных жителей Афганистана, совершенных британским спецназом с 2010 по 2013 год. Это заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в ходе расследования в Великобритании были получены показания от свидетелей — военнослужащих британского спецназа SAS, которые подтверждают участие этого подразделения в внесудебных расправах, в том числе над мирными афганцами и несовершеннолетними.

Она отметила, что некоторые британские военнослужащие пытались сообщить своему командованию о происходящем, но их рапорты игнорировались, и бесчинства продолжались.

Так, по её словам, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз были убиты два подростка. Проводились расстрелы мужчин боеспособного возраста, что также подтверждается несоответствием между числом казнённых и количеством изъятого оружия у повстанцев.

Ранее Захарова призвала Международный уголовный суд (МУС) сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных британскими военнослужащими.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше