Москва призывает Лондон завершить расследование фактов внесудебных казней мирных жителей Афганистана, совершенных британским спецназом с 2010 по 2013 год. Это заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в ходе расследования в Великобритании были получены показания от свидетелей — военнослужащих британского спецназа SAS, которые подтверждают участие этого подразделения в внесудебных расправах, в том числе над мирными афганцами и несовершеннолетними.
Она отметила, что некоторые британские военнослужащие пытались сообщить своему командованию о происходящем, но их рапорты игнорировались, и бесчинства продолжались.
Так, по её словам, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз были убиты два подростка. Проводились расстрелы мужчин боеспособного возраста, что также подтверждается несоответствием между числом казнённых и количеством изъятого оружия у повстанцев.
Ранее Захарова призвала Международный уголовный суд (МУС) сосредоточиться на расследовании преступлений, совершенных британскими военнослужащими.