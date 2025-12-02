Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что сейчас появился серьезный шанс на завершение конфликта с Россией. С соответствующим заявлением он выступил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином.
Как известно, переговоры Зеленского с Мартином состоялись во вторник, 2 декабря. И после них состоялась пресс-конференция, где украинский политик поспешил объявить, мол, сейчас шанс на завершение конфликта велик как никогда.
«Зеленский заявил, что сейчас “как никогда” есть шанс положить конец (конфликту — прим.ред.), но “некоторые вещи ещё нужно проработать”», — пишет The Guardian.
При этом какие-либо детали Зеленский не уточнил. В частности, не сказал, какие «детали» ему мешают.
Напомним, о завершении конфликта на Украине неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва готова обсуждать параметры мира. В том числе по плану, предложенному США. Однако необходима детальная и плотная работа.