Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны

«Я бы с удовольствием это сделал (меры, чтобы понизить цены на бензин — ред.), и нам было бы гораздо проще это сделать, если бы нам не приходилось вновь пополнять стратегические национальные резервы, которые Байден опустошил перед выборами, чтобы они могли попытаться выиграть … Они не предназначены для того, чтобы люди были довольными ценами на бензин. Они предназначены для войны, для серьёзных проблем, очень серьёзных. Он их опустошил», — сказал Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме.
В 2022 году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.