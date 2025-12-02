Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на является противником НАТО, заверил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Вы говорите про НАТО. Президент не против НАТО», — сказал Рубио в ходе заседания кабинета министров, напомнив про требование американского лидера повысить расходы на оборону до 5%.

Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше