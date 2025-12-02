Рубио заверил, что Трамп не противник НАТО

«Вы говорите про НАТО. Президент не против НАТО», — сказал Рубио в ходе заседания кабинета министров, напомнив про требование американского лидера повысить расходы на оборону до 5%.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
