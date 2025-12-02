Стало известно, как Ермак сорвал переговоры с зятем Трампа

«В ответ я услышал монолог от бывшего руководителя офиса президента о том, что я ничего не понимаю в раскладах Америки, я не понимаю очевидных фактов, что Кушнер не при делах, на него не стоит делать ставки, ставки надо делать на Помпео… Зеленский тогда поддержал Андрея, и я не получил мандат на продолжение переговоров с Кушнером», — заявил Кулеба.
Напомним, прямо сейчас в Кремле идут переговоры президента России Владимира Путина со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Предположительно, эти представители Соединённых Штатов могут также отправиться на переговоры с Зеленским.
