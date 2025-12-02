Каллас призвала Армению присоединиться к антироссийским санкциям

Каллас отметила, что в меняющемся мировом порядке совпадение стратегических позиций с внешней политикой Евросоюза крайне важно для партнёров. Она указала, что текущий уровень согласованности внешнеполитических решений Армении с ЕС составляет 37%. Представитель ЕС признала, что введённые против России ограничительные меры являются тяжёлыми для экономик европейских стран, но вместе с тем призвала к аналогичным шагам со стороны Еревана.
В своём выступлении Каллас также заявила, что ЕС якобы желает скорейшего окончания конфликта на Украине. Она одновременно констатировала, что экономические последствия кризиса для европейских стран являются очень значительными.
Ранее Каллас заявила, что начало переговоров с Россией в текущей ситуации не соответствует интересам Евросоюза. По её оценке, Москва в настоящее время рассчитывает переждать давление Запада и в итоге получить максимально выгодные для себя условия будущего урегулирования.
