Каллас призвала Армению присоединиться к антироссийским санкциям

Каллас отметила, что в меняющемся мировом порядке совпадение стратегических позиций с внешней политикой Евросоюза крайне важно для партнёров. Она указала, что текущий уровень согласованности внешнеполитических решений Армении с ЕС составляет 37%. Представитель ЕС признала, что введённые против России ограничительные меры являются тяжёлыми для экономик европейских стран, но вместе с тем призвала к аналогичным шагам со стороны Еревана.