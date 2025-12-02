Ричмонд
Каллас призвала Армению присоединиться к антироссийским санкциям

Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала Армению присоединиться к антироссийским санкциям, которые она назвала тяжёлыми для самого Евросоюза. Соответствующие слова прозвучали на пресс-конференции с главой МИД республики Араратом Мирзояном по итогам заседания Совета сотрудничества.

Каллас отметила, что в меняющемся мировом порядке совпадение стратегических позиций с внешней политикой Евросоюза крайне важно для партнёров. Она указала, что текущий уровень согласованности внешнеполитических решений Армении с ЕС составляет 37%. Представитель ЕС признала, что введённые против России ограничительные меры являются тяжёлыми для экономик европейских стран, но вместе с тем призвала к аналогичным шагам со стороны Еревана.

В своём выступлении Каллас также заявила, что ЕС якобы желает скорейшего окончания конфликта на Украине. Она одновременно констатировала, что экономические последствия кризиса для европейских стран являются очень значительными.

Ранее Каллас заявила, что начало переговоров с Россией в текущей ситуации не соответствует интересам Евросоюза. По её оценке, Москва в настоящее время рассчитывает переждать давление Запада и в итоге получить максимально выгодные для себя условия будущего урегулирования.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

