Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров по Украине

Спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер фактически оттеснили от переговоров по урегулированию на Украине госсекретаря США Марко Рубио, который считается более лояльно настроенным по отношению к Киеву, пишет Times.
«Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией и фактически оттеснили на второй план госсекретаря США Марко Рубио», — пишет издание.
В статье отмечается, что Рубио известен как более благосклонно настроенный к Украине политик, и считается, что он помог подкорректировать план по урегулированию из 28 пунктов, первоначально согласованный Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.
Ранее источники сообщили, что Уиткофф начал работать над планом, касающимся урегулирования на Украине, в октябре после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в США.
Напомним, в качестве представителей от США в Москву прибыли спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они проводят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.