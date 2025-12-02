США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, заявил Трамп

«Если понадобится, мы будем наносить удары и по суше так же, как наносим их по морю, а по морю сейчас почти ничего не поступает», — сказал он на заседания своего кабинета в Белом доме.
При этом он уточнил, что это касается не только Венесуэлы, но и всех стран, которые производят кокаин, попадающий затем в Америку.
«Колумбия делает кокаин. У них есть предприятия по производству кокаина. И они продают кокаин нам. Мы за это “признательны” очень. Каждый, его делает его и продает в нашей стране, может стать объектом атаки», — заключил Трамп.
Ранее во вторник пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Она подчеркнула, что решения о таких действиях являются прерогативой Трампа как Верховного главнокомандующего.
По ее словам, США уже нанесли 21 удар по якобы перевозящим наркотики лодкам в Западном полушарии, ликвидировав 82 наркотеррориста, однако операция «только началась». Как утверждает Уилсон, такие удары соответствуют международному праву.
Обострение между США и Венесуэлой.
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.