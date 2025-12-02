Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил Сергея Андреева новым послом в Словакии

Президент России подписал соответствующий указ.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Андреева новым послом РФ в Словакии. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме того, глава государства распорядился, соответственно, освободить Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше. Дипломат возглавлял российскую дипмиссию в республике с 2014 года.

Напомним, накануне сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Кирилла Лысогорского на должность первого заместителя министра промышленности и торговли.