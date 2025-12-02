Путин назначил Сергея Андреева новым послом в Словакии

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Андреева новым послом РФ в Словакии. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Кроме того, глава государства распорядился, соответственно, освободить Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше. Дипломат возглавлял российскую дипмиссию в республике с 2014 года.
Напомним, накануне сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Кирилла Лысогорского на должность первого заместителя министра промышленности и торговли.