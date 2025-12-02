Ричмонд
Трамп снова показался на публике с пластырем на руке

На этот раз он был замечен с с пластырем во время заседания кабмина.

Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с пластырем на запястье. На этот раз он был замечен с ним во время заседания кабмина.

Прямоугольный пластырь был наклеен на правую руку главы государства.

Ранее Трампа также заметили с пластырем, когда он поднимался на борт самолёта, вылетевшего из Флориды в Вашингтон.

