Трамп снова показался на публике с пластырем на руке

Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с пластырем на запястье. На этот раз он был замечен с ним во время заседания кабмина.
Прямоугольный пластырь был наклеен на правую руку главы государства.
Ранее Трампа также заметили с пластырем, когда он поднимался на борт самолёта, вылетевшего из Флориды в Вашингтон.
