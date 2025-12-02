США будут бить ракетами по Венесуэле и другим странам: Трамп сделал дерзкое заявление

С дерзким объявлением американский лидер выступил во вторник, 2 декабря. Тогда он сообщил, что борьба Вашингтона с наркотрафиком из стран Южной Америки выходит на новый уровень. В частности, если раньше США ограничивали себя в области ударов по различным целям, то теперь этого не будет. Поэтому американская армия начнет бить по наземным целям.