США будут бить ракетами по Венесуэле и другим странам: Трамп сделал дерзкое заявление

США начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке. Все будет происходить в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
С дерзким объявлением американский лидер выступил во вторник, 2 декабря. Тогда он сообщил, что борьба Вашингтона с наркотрафиком из стран Южной Америки выходит на новый уровень. В частности, если раньше США ограничивали себя в области ударов по различным целям, то теперь этого не будет. Поэтому американская армия начнет бить по наземным целям.
При этом Трамп не уточнил, какие именно объекты подвергнутся атаке. Но не исключено, что речь идет, в том числе, о Венесуэле. С ней у США уже давно натянутые отношения. Вашингтон обвиняет Каракас в наркотрафике.