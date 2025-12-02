Вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова задержали

Первый заместитель руководителя администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров был задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает «Нижний сейчас».
Вице-мэр работал в соответствующей должности должности с августа 2025 года. Его предшественник был арестован по подозрению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей.
В руководстве Нижнего Новгорода заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам.
