Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова задержали

Первый заместитель руководителя администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров был задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает «Нижний сейчас».

Первый заместитель руководителя администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров был задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает «Нижний сейчас».

Вице-мэр работал в соответствующей должности должности с августа 2025 года. Его предшественник был арестован по подозрению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей.

В руководстве Нижнего Новгорода заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам.

Читайте материал «Танкер, который следовал из России в Грузию, был атакован у берегов Турции».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.