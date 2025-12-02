Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале расследования по подозрениям в том, что при администрации бывшего президента Джо Байдена и губернатора Миннесоты Тима Уолза средства налогоплательщиков штата могли быть направлены на поддержку террористической группировки «Аш-Шабаб»*, связанной с запрещённой в России организацией «Аль-Каида»*.
«По моему поручению Министерство финансов США инициировало проверку утверждений о том, что из-за безответственных ошибок в управлении при администрации Байдена и губернаторе Уолзе налоговые средства трудолюбивых жителей Миннесоты могли быть использованы для финансирования террористов “Аш-Шабаб”*», — написал Бессент в соцсети X**.
Он добавил, что Минфин поделится информацией по мере продолжения расследования.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что экс-президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и чуть не довел ситуацию до ядерной войны.
* террористические группировки, запрещённые в РФ.
** заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.