Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале расследования по подозрениям в том, что при администрации бывшего президента Джо Байдена и губернатора Миннесоты Тима Уолза средства налогоплательщиков штата могли быть направлены на поддержку террористической группировки «Аш-Шабаб»*, связанной с запрещённой в России организацией «Аль-Каида»*.