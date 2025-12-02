Трамп заявил, что пытается разрешить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает добиваться урегулирования конфликта на Украине. Однако ситуация остается сложной. Слова американского лидера позвучали во время заседания кабмина в Белом доме.
Трамп не стал уточнять, что именно, по его мнению, усложняет урегулирование украинского кризиса. Однако подчеркнул, мол, все действительно непросто.
«Но мы пытаемся это разрешить (конфликт — ред.). Мы разрешили восемь войн, а эта будет девятой», — сказал Трамп.
Немногим ранее американский лидер высказался о непосредственной вовлеченности США в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон уже вышел из него в финансовом плане. Вероятно, речь шла об отсутствии американских поставок Киеву.