Трамп заявил, что пытается разрешить конфликт на Украине

Трамп назвал непростой ситуацию с урегулированием украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает добиваться урегулирования конфликта на Украине. Однако ситуация остается сложной. Слова американского лидера позвучали во время заседания кабмина в Белом доме.

Трамп не стал уточнять, что именно, по его мнению, усложняет урегулирование украинского кризиса. Однако подчеркнул, мол, все действительно непросто.

«Но мы пытаемся это разрешить (конфликт — ред.). Мы разрешили восемь войн, а эта будет девятой», — сказал Трамп.

Немногим ранее американский лидер высказался о непосредственной вовлеченности США в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон уже вышел из него в финансовом плане. Вероятно, речь шла об отсутствии американских поставок Киеву.

