Американский лидер Дональд Трамп похвастался, что сейчас мыслит острее, чем 45 лет назад.
«Думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад», — сказал он на заседании кабмина в Белом доме.
Трамп также сообщил, что «блестяще» прошел оценку умственных способностей, с которой, как он считает, не справились бы 99 процентов тестируемых.
Напомним, в апреле Трамп заявил, что ему удалось успешно пройти тест на когнитивные способности в рамках планового ежегодного медобследования. Однако в августе лидер Белого дома, рассказывал о своей роли в прекращении войны между Баку и Ереваном, перепутал Армению с Албанией. После этого граждане США в соцсетях призвали направить президента на тестирование, которое определит уровень его когнитивных возможностей.