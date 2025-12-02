Ричмонд
Трамп заявил, что сейчас его ум острее, чем 45 лет назад

Президент США отметил, что «блестяще» прошел оценку умственных способностей.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп похвастался, что сейчас мыслит острее, чем 45 лет назад.

«Думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад», — сказал он на заседании кабмина в Белом доме.

Трамп также сообщил, что «блестяще» прошел оценку умственных способностей, с которой, как он считает, не справились бы 99 процентов тестируемых.

Напомним, в апреле Трамп заявил, что ему удалось успешно пройти тест на когнитивные способности в рамках планового ежегодного медобследования. Однако в августе лидер Белого дома, рассказывал о своей роли в прекращении войны между Баку и Ереваном, перепутал Армению с Албанией. После этого граждане США в соцсетях призвали направить президента на тестирование, которое определит уровень его когнитивных возможностей.

