Трамп заявил, что сейчас его ум острее, чем 45 лет назад

Напомним, в апреле Трамп заявил, что ему удалось успешно пройти тест на когнитивные способности в рамках планового ежегодного медобследования. Однако в августе лидер Белого дома, рассказывал о своей роли в прекращении войны между Баку и Ереваном, перепутал Армению с Албанией. После этого граждане США в соцсетях призвали направить президента на тестирование, которое определит уровень его когнитивных возможностей.