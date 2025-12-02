Трамп не располагает последними сведениями о переговорах по Украине в РФ

Американский президент Дональд Трамп сказал, что не располагает последней информацией о переговорах по Украине, которые проходят в Кремле.
Глава Белого дома заявил, что сейчас занят в ходе заседания своего кабинета.
«Нет, мы слишком времени проводим с вами», — сообщил американский лидер журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, имеются ли новости из Москвы.
Трамп при этом отметил, что представители Соединённых Штатов работают в России, чтобы понять, возможно ли урегулирование украинского конфликта. По его словам, он завершил 8 войн, а эта станет 9-й.
2 декабря в российской столице проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в 2025 году.