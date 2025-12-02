Ричмонд
Трамп не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, ждать ли прорыва в переговорах по Украине в Москве, подчеркнув, что его главной целью остаётся спасение тысяч жизней каждый месяц.

Источник: Reuters

«Я не знаю. Все, что я могу вам сказать, так это то, что мы очень стараемся спасти 25−30 тысяч человек, в основном мужчин и солдат, каждый месяц», — сказал Трамп в ходе заседания кабмина в ответ на соответствующий вопрос.

