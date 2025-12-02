Ричмонд
Трамп анонсировал удары по наркоторговцам в государствах Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут ударить по объектам наркомафии в Латинской Америке.

Трамп сказал, что речь идет не только о Венесуэле, но и о других государствах, в которых производятся запрещенные вещества.

Американский президент сказал, что одной из стран помимо Венесуэлы может стать Колумбия, где, по его информации, производится кокаин.

Читайте материал «Танкер, который следовал из России в Грузию, был атакован у берегов Турции».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

