Трамп анонсировал удары по наркоторговцам в государствах Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут ударить по объектам наркомафии в Латинской Америке.
Трамп сказал, что речь идет не только о Венесуэле, но и о других государствах, в которых производятся запрещенные вещества.
Американский президент сказал, что одной из стран помимо Венесуэлы может стать Колумбия, где, по его информации, производится кокаин.
