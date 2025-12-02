Стубб заявил, что у Запада остался последний шанс на диалог

Сейчас у стран Запада остался последний шанс доказать всему миру, что они способны вести адекватный диалог. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова опубликованы в газете Foreign Affairs.
Политик подчеркнул, что при отказе стран от нормального взаимодействия друг с другом мир может погрузиться в еще большее число конфликтов. Именно поэтому, мол, необходимо любой ценой сохранить «либеральный миропорядок». Несмотря на то, что многим он может показаться «немодным».
«Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в том, что они способны к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию», — подчеркнул Стубб.
Напомним, с тревожными для Запада заявлениями финский лидер выступает не впервые. Так, в июне 2025 года он подчеркивал, что ситуация в мире серьезно изменилась. В частности, подошла к концу эпоха западного доминирования. Именно поэтому необходимо вновь налаживать структуры международного сотрудничества.