Литва призовет 5 тыс. человек на срочную военную службу в 2026 году

По данным военных, большинство молодых людей — 3870 — будут призваны на 9 месяцев обязательной начальной военной службы. 90 человек с профессиями, требуемыми армией, пройдут 3 месяца службы, 650 призывников примут участие в 160−200 днях подготовки младших офицеров-командиров, а 450 будут призваны на программы службы 90−120 дней.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Литвы объявили о планах призыва 5 тыс. человек на обязательную начальную военную службу в 2026 году. Об этом сообщается на сайте ВС Литвы.

Планируется, что в 2026 году призыв будет проходить в течение всего года — с 2 января по 31 декабря.

Также наряду с призывом ВС Литвы намерены укреплять действующий резерв. -0-