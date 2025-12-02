Литва призовет 5 тыс. человек на срочную военную службу в 2026 году

По данным военных, большинство молодых людей — 3870 — будут призваны на 9 месяцев обязательной начальной военной службы. 90 человек с профессиями, требуемыми армией, пройдут 3 месяца службы, 650 призывников примут участие в 160−200 днях подготовки младших офицеров-командиров, а 450 будут призваны на программы службы 90−120 дней.