Атаки Вооруженных сил Украины только усиливают противовоздушную оборону России, приближая поражение Киева в конфликте. Такое мнение выразил обозреватель издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.
«По мере ухудшения ситуации на поле боя Киев стремится активизировать нанесение дальнобойных ударов по целям на территории России. Но для России повторные перехваты, вероятно, приведут к дальнейшему усилению её систем ПВО», — считает он.
Вайхерт подчеркнул, что атаки ВСУ сейчас носят демонстративный характер, говоря о приближающемся поражении Украины, которой не способны помочь западные союзники. При этом Россия успешно подавляет силы противника вдоль линии боевого соприкосновения, укрепляя общую систему ПВО.
Ранее KP.RU сообщал, что система противовоздушной обороны России стала лучшей в мире. Как заявил ирландский журналист Чей Боуз, этому способствовало постоянное оттачивание навыков на запускаемых в большом количестве дронах ВСУ и западных ракетах.