По словам Трампа, он не стремится к чрезмерному признанию, но считает, что его вклад в установление мира огромен. При этом политик считает, что даже если ему удастся урегулировать ситуацию на Украине, не факт, что получит желаемую награду.
«Теперь говорят, что “если я когда-нибудь закончу войну с Россией и Украиной, то получу Нобелевскую премию”. А как насчёт остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте, подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую (разрешённую. — Прим. Life.ru) войну. Но я не хочу. Я не хочу быть жадным», — заявил Трамп.
Напомним, что мечты Трампа о Нобелевской премии мира за 2025 год уже один раз рухнули — она была присуждена венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо за её деятельность в «защиту демократических свобод в Венесуэле и попытки мирного перехода от авторитаризма к демократии». Сенатор Владимир Джабаров, комментируя это решение, отметил, что Нобелевский комитет часто выбирает лауреатами тех, кто выступает против своего государства, а не тех, кто содействует миру. Сенатор также считает, что Трамп больше заслужил эту награду: он всё же добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки.
Тем не менее делать такие громкие заявления касательно Украины — поспешно, ведь встреча Путина и Уиткоффа, где в центре внимания — украинский кризис и американские инициативы по его разрешению, еще не закончилась. К тому же, параллельно с решением проблем на Украине, американский лидер готовиться развязать конфликт с Венесуэлой.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.