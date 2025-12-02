Напомним, что мечты Трампа о Нобелевской премии мира за 2025 год уже один раз рухнули — она была присуждена венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо за её деятельность в «защиту демократических свобод в Венесуэле и попытки мирного перехода от авторитаризма к демократии». Сенатор Владимир Джабаров, комментируя это решение, отметил, что Нобелевский комитет часто выбирает лауреатами тех, кто выступает против своего государства, а не тех, кто содействует миру. Сенатор также считает, что Трамп больше заслужил эту награду: он всё же добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки.