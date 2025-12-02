Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп на фоне встречи Путина и Уиткоффа вновь высказался о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира за урегулирование множества международных конфликтов. Об этом он сообщил на встрече со своими сторонниками.

По словам Трампа, он не стремится к чрезмерному признанию, но считает, что его вклад в установление мира огромен. При этом политик считает, что даже если ему удастся урегулировать ситуацию на Украине, не факт, что получит желаемую награду.

«Теперь говорят, что “если я когда-нибудь закончу войну с Россией и Украиной, то получу Нобелевскую премию”. А как насчёт остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте, подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую (разрешённую. — Прим. Life.ru) войну. Но я не хочу. Я не хочу быть жадным», — заявил Трамп.

Напомним, что мечты Трампа о Нобелевской премии мира за 2025 год уже один раз рухнули — она была присуждена венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо за её деятельность в «защиту демократических свобод в Венесуэле и попытки мирного перехода от авторитаризма к демократии». Сенатор Владимир Джабаров, комментируя это решение, отметил, что Нобелевский комитет часто выбирает лауреатами тех, кто выступает против своего государства, а не тех, кто содействует миру. Сенатор также считает, что Трамп больше заслужил эту награду: он всё же добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки.

Тем не менее делать такие громкие заявления касательно Украины — поспешно, ведь встреча Путина и Уиткоффа, где в центре внимания — украинский кризис и американские инициативы по его разрешению, еще не закончилась. К тому же, параллельно с решением проблем на Украине, американский лидер готовиться развязать конфликт с Венесуэлой.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого
Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
Читать дальше