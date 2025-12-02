Трамп похвастался, что его ум острее, чем 45 лет назад

«Я думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад», — сказал он.
Он также с иронией ответил на замечания о своём здоровье, отметив, что вызывает больше опасений, чем состояние Байдена. Президент подчеркнул, что активно участвует в решении проблем страны, проводя многочисленные пресс-конференции, в отличие от Байдена, который, по его словам, не мог провести ни одной за восемь месяцев.
«Я тут сижу. Отвечаю на вопросы. Устраиваю по четыре пресс-конференции. Байден одну не мог провести за восемь месяцев. Но вы всегда находите что-то новое», — добавил американский лидер.
Ранее издание The New York Post опубликовало данные, опровергающие сообщения о снижении работоспособности президента США Дональда Трампа из-за возраста. Согласно внутренним документам, Трамп работает около 50 часов в неделю, не считая работы в выходные дни, что не соответствует утверждениям The New York Times о сложностях с поддержанием активного ритма. The New York Post утверждает, что Трамп работает до 12 часов в день. Активничает американский лидер и в соцсетях — недавно он поставил личный рекорд — свыше 160 постов за 4 часа.
