Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп похвастался, что его ум острее, чем 45 лет назад

Президент США Дональд Трамп уверен, что его умственные способности сейчас превосходят те, что были у него в 45 лет, а состояние здоровья лучше, чем у его предшественника Джо Байдена. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в Белом доме. Трамп отметил, что успешно прошёл оценку умственных способностей.

«Я думаю, у меня острее ум, чем был 45 лет назад», — сказал он.

Он также с иронией ответил на замечания о своём здоровье, отметив, что вызывает больше опасений, чем состояние Байдена. Президент подчеркнул, что активно участвует в решении проблем страны, проводя многочисленные пресс-конференции, в отличие от Байдена, который, по его словам, не мог провести ни одной за восемь месяцев.

«Я тут сижу. Отвечаю на вопросы. Устраиваю по четыре пресс-конференции. Байден одну не мог провести за восемь месяцев. Но вы всегда находите что-то новое», — добавил американский лидер.

Ранее издание The New York Post опубликовало данные, опровергающие сообщения о снижении работоспособности президента США Дональда Трампа из-за возраста. Согласно внутренним документам, Трамп работает около 50 часов в неделю, не считая работы в выходные дни, что не соответствует утверждениям The New York Times о сложностях с поддержанием активного ритма. The New York Post утверждает, что Трамп работает до 12 часов в день. Активничает американский лидер и в соцсетях — недавно он поставил личный рекорд — свыше 160 постов за 4 часа.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше