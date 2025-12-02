Санчес: Европа ждет в стороне, пока РФ и США пытаются достичь мира

В то время как Россия и США работают над достижением договоренностей по ситуации на Украине, Европа ждет в стороне, указал журналист Рик Санчес.
«Пока (спецпосланник президента США Стивен. — Прим. ред) Уиткофф и (зять американского лидера Джаред. — Прим. ред.) Кушнер пытаются заключить мир с (президентом РФ. — Прим. ред.) Владимиром Путиным в Кремле, европейские лидеры остаются в стороне», — написал он в соцсети X*.
Санчес отметил, что главы европейских государств поглощены жаждой конфликтов и денег.
Ранее Трамп сообщил, что представители США работают в России, чтобы понять, возможно ли урегулирование конфликта на Украине.
