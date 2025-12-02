Пророссийские хакеры сообщили о взломе компьютера ВМС Украины

Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся 28 ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Позднее еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован во вторник в Черном море, моряки не пострадали.