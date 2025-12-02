Ричмонд
Пророссийские хакеры сообщили о взломе компьютера ВМС Украины

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2 и прибрежные территории РФ.

Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины.

Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся 28 ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Позднее еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован во вторник в Черном море, моряки не пострадали.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры в Черном море, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

