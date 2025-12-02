Ричмонд
Axios: Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируют встретиться с Владимиром Зеленским в одной из стран Европы, утверждает Axios.

Визит Уиткоффа в Москву стал шестым за год. Он прилетел для обсуждения проекта урегулирования украинского конфликта, предлагаемого президентом США Дональдом Трампом.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными штатами план по урегулированию украинского конфликта. 23 ноября прошла встреча делегаций США, Украины и ряда европейских стран, по итогам которой, как утверждалось, проект несколько изменили.

Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «Танкер, который следовал из России в Грузию, был атакован у берегов Турции».

