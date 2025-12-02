Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером длятся уже около трех часов

Как известно, переговоры российского лидера с представителями Белого дома состоялись во вторник, 2 декабря. Тогда Уиткофф, предварительно отобедав и прогулявшись по Красной площади, прибыл в Кремль. Затем началась непосредственно и беседа. Ее детали пока не сообщаются. Но известно, что она длится уже порядка трех часов.