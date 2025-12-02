Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером длятся уже около трех часов

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером во вторник, 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером длятся уже около трех часов. Они проходят в Кремле.

Как известно, переговоры российского лидера с представителями Белого дома состоялись во вторник, 2 декабря. Тогда Уиткофф, предварительно отобедав и прогулявшись по Красной площади, прибыл в Кремль. Затем началась непосредственно и беседа. Ее детали пока не сообщаются. Но известно, что она длится уже порядка трех часов.

Немногим ранее раскрывались некоторые подробности встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. Так, сообщалось, что в беседе также принимают участие спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше