Литва вернёт призыв на обязательную военную службу

Литва намерена вернуть призыв на обязательную военную службу. План призывной кампании на 2026 год опубликовала пресс-служба Вооружённых сил Литвы.

Источник: Life.ru

«Различные сроки службы и программы позволяют нам гибко реагировать на потребности армии, а молодым людям — выбирать наиболее подходящий способ службы. Внимание к резерву и военной подготовке является основным приоритетом в современных условиях безопасности», — заявил командующий военными комендатурами Литовской армии полковник Данас Мокунас.

Призывной год охватит период с 2 января по 31 декабря. Общее количество граждан, которых планируется направить на службу, составляет около 5 тысяч. Из них 3 870 человек проведут в войсках девять месяцев. Граждане с востребованными профессиональными навыками пройдут трёхмесячную подготовку.

А 650 призывников направят на обучение по программам подготовки младших командиров: 340 человек будут служить в подразделениях армии, 310 — в Академии вооружённых сил. Кроме того, около 450 молодых людей смогут пройти службу длительностью от 90 до 120 дней в рамках базовой подготовки или обучения военным специальностям, рассчитанным на трёхлетний цикл.

В 2026 году расширится перечень подразделений, доступных для прохождения обязательной службы. Среди новых направлений — Силы специальных операций, где предусмотрены курсы парашютной подготовки, обучение операторов беспилотников и тренировки для действий на водных объектах. Кандидаты могут подать заявку заранее, а отбор назначен на апрель 2026 года. Также будет продолжена программа подготовки IT-специалистов, операторов радиосвязи и сотрудников в сфере кибербезопасности в Батальоне связи и информационных систем.

Формирование списков призывников намечено на 7 января 2026 года.

А ранее сообщалось, что почти половина поляков выступила против призыва на срочную военную службу. Лишь 39,2% респондентов одобрили эту идею, а 15,2% остались нейтральными. Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад, в марте, ситуация была иной: исследование IBRiS выявило, что 55% населения выступали за обязательную службу, а против были 35,8%.

