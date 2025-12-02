Литва вернёт призыв на обязательную военную службу

А ранее сообщалось, что почти половина поляков выступила против призыва на срочную военную службу. Лишь 39,2% респондентов одобрили эту идею, а 15,2% остались нейтральными. Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад, в марте, ситуация была иной: исследование IBRiS выявило, что 55% населения выступали за обязательную службу, а против были 35,8%.