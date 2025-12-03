Санду: НСБ одобрил план мер по укреплению демократической устойчивости

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду во вторник провела заседание Национального совета безопасности (НСБ), на котором обсуждались проблемы демократической устойчивости.
В итоге на заседании НБС одобрил план укрепления демократической устойчивости на 2026−2027 годы. Документ, опубликованный на официальном сайте президента, включает список предполагаемых действий, с помощью которых государство намерено предотвратить внешние вмешательства и защищать демократические процессы в стране.
Как сообщила Санду на пресс-конференции по итогам заседания, план был разработан на основе опыта последних трех выборов, в ходе которых, по словам главы государства, Молдова была объектом иностранного вмешательства — незаконного финансирования политической деятельности, дезинформации, кибератак и попыток дестабилизации общественного порядка.
Для предотвращения в дальнейшем подобных явлений, в план включены меры по укреплению информационной безопасности, совершенствованию финансового мониторинга, укреплению киберзащиты и улучшению сотрудничества между ответственными учреждениями.
Глава государства также сообщила, что часть плана действий представляет собой информацию секретного характера, чтобы не поставить под угрозу защитные механизмы государства. Эти пункты не были опубликованы.
Кроме того на заседании НСБ было утверждено положение об организации и самого совета в соответствии с новым законом О национальной безопасности от 2025 года. Документ утверждает процедуры подготовки собраний, проведения предварительных технических встреч и регламентирует метод принятия решений, в том числе обязательного характера.
Ранее оппозиционные политформирования, в том числе Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) выступали с обращением к президенту Майе Санду с предложением немедленно созвать Национальный совет безопасности, на котором необходимо обсудить тревожные события, произошедшие в стране в последнее время: незаконным оборотом оружия и наркотиков, тревожным ростом организованной преступности. В ПСРМ заявили, что все это свидетельствует о том, что Молдова сталкивается с серьезными внутренними проблемами безопасности.
Указанные темы на заседании НСБ во вторник не обсуждались. При этом, по словам Санду, указанные проблемы были предметом дискуссий на множестве других совещаний, проходивших ранее. О выводах и принятии каких-либо конкретных решений по исправлению ситуации президент на пресс-конфернции во вторник ничего не сообщила.