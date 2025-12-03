Санду: НСБ одобрил план мер по укреплению демократической устойчивости

Ранее оппозиционные политформирования, в том числе Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) выступали с обращением к президенту Майе Санду с предложением немедленно созвать Национальный совет безопасности, на котором необходимо обсудить тревожные события, произошедшие в стране в последнее время: незаконным оборотом оружия и наркотиков, тревожным ростом организованной преступности. В ПСРМ заявили, что все это свидетельствует о том, что Молдова сталкивается с серьезными внутренними проблемами безопасности.