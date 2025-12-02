Встреча Путина с Уиткоффом длится уже более трёх часов

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжается уже более трёх часов.
Беседа началась около 19:35 по московскому времени. С американской стороны на неё прибыл также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча не имеет временных рамок и она продлится столько, сколько потребуется.
