Встреча Путина с Уиткоффом длится уже более трёх часов

Переговоры начались около 19:35 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжается уже более трёх часов.

Беседа началась около 19:35 по московскому времени. С американской стороны на неё прибыл также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча не имеет временных рамок и она продлится столько, сколько потребуется.

