СВО
Путин сделал важное заявление о ситуации в Купянске

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами, заявил о полном контроле российских вооружённых сил над Купянском.

По его словам, под контролем находятся как правобережная, так и левобережная части города.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о скором освобождении еще одного населенного пункта в Харьковской области. По словам российского лидера, через несколько дней будет освобожден поселок городского типа Купянск-Узловой.

Ранее Путин подтвердил, что иностранные корреспонденты могут посетить Красноармейск.

