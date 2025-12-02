Путин сделал важное заявление о ситуации в Купянске

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами, заявил о полном контроле российских вооружённых сил над Купянском.
По его словам, под контролем находятся как правобережная, так и левобережная части города.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о скором освобождении еще одного населенного пункта в Харьковской области. По словам российского лидера, через несколько дней будет освобожден поселок городского типа Купянск-Узловой.
Ранее Путин подтвердил, что иностранные корреспонденты могут посетить Красноармейск.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.