Трамп: США могут начать наносить удары по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке

«Эти люди (организаторы наркотрафика. — Прим. БЕЛТА) убили более 200 тыс. человек, — сказал Трамп во время заседания своего кабинета. — Фактически они убили более 200 тыс. человек в прошлом году. И эти цифры снизились. И они снизились, потому что мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше».