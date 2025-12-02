Ричмонд
Трамп: США могут начать наносить удары по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке

«Вы знаете, что на суше это гораздо проще, — уточнил Трамп. — Это гораздо проще, и мы знаем маршруты, по которым они передвигаются. Мы знаем о них все. Знаем, где они живут. Знаем, где живут плохие люди, и мы очень скоро начнем это делать».

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы вскоре начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в рамках борьбы с наркомафией. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти люди (организаторы наркотрафика. — Прим. БЕЛТА) убили более 200 тыс. человек, — сказал Трамп во время заседания своего кабинета. — Фактически они убили более 200 тыс. человек в прошлом году. И эти цифры снизились. И они снизились, потому что мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше».

Также Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать наносить удары по объектам наркомафии не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки. Его попросили уточнить, идет ли речь об ударах не только по Венесуэле. «Нет, не только Венесуэла», — ответил Трамп.

«Я слышал, что Колумбия производит кокаин, — сказал Трамп во вторник во время заседания своего кабинета. — У них есть заводы по производству кокаина, понимаете? А потом они продают нам свой кокаин. Да, любой, кто этим занимается и продает это в нашу страну, будет подвергнут удару».-0-

