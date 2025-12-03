Ричмонд
Экологический антикризис: какие меры примут власти, чтобы ситуация с воздухом в Ташкенте не повторилась в 2026 году

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). В Ташкенте состоялось заседание Спецкомиссии по улучшению экологической ситуации, на котором были озвучены свежие данные и намечены новые шаги по борьбе с загрязнением воздуха.

Источник: Vaib.Uz

Новые данные: откуда берётся пыль?

По результатам проверок за последнюю неделю, проведённых с использованием современных японских технологий, выяснилось, что 40% пыли в составе воздуха — антропогенного происхождения, то есть она образуется под воздействием человека. Оставшиеся 60% — это естественная пыль, присутствующая в воздухе вне зависимости от человеческой деятельности.

Системные меры с конкретными сроками.

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева поставила перед членами Спецкомиссии конкретные задачи: все принимаемые меры должны иметь чёткие дедлайны и носить системный характер. По её словам, в следующем году подобная ситуация не должна повториться.

На встрече рассмотрели широкий комплекс предложенных мер: выбор видов и мест для высадки новых зелёных насаждений, возрождение арычной системы, предотвращение вредных выбросов с теплиц и промышленных предприятий, а также другие неотложные действия, направленные на улучшение качества воздуха.

Контроль и ответственность.

«Наш Президент каждый день спрашивает у меня отчет по этому вопросу. Там, где речь идет о здоровье нашего народа, никто из нас не имеет права допускать промедления», — заявила Саида Мирзиёева.

Она также подчеркнула, что приоритетной задачей остаётся сохранение и приумножение зелёных зон в Ташкенте и Ташкентской области. От хокимов города и региона потребованы регулярные отчёты о проделанной работе в этом направлении.

Не разовая акция, а долгосрочный курс.

Отдельно было отмечено, что борьба за экологию — не разовая или временная акция. Даже если воздух в Ташкенте улучшится, эта работа должна системно и последовательно продолжаться. Руководители всех уровней обязаны это чётко понимать.

«Самое главное, на чём всегда настаивает и чего хочет наш Президент, — все наши действия должны быть основаны на науке. Мы должны прислушиваться к учёным, использовать передовой зарубежный научный опыт и создать собственную научную школу в этой области», — подчеркнула Саида Мирзиёева.

В рамках совещания был поднят вопрос о создании в Узбекистане крупной научной лаборатории для мониторинга состояния атмосферы. Для реализации этого проекта ответственным лицам установлены жёсткие сроки.