Экологический антикризис: какие меры примут власти, чтобы ситуация с воздухом в Ташкенте не повторилась в 2026 году

«Самое главное, на чём всегда настаивает и чего хочет наш Президент, — все наши действия должны быть основаны на науке. Мы должны прислушиваться к учёным, использовать передовой зарубежный научный опыт и создать собственную научную школу в этой области», — подчеркнула Саида Мирзиёева.