Мема после слов Путина о конфликте РФ с Европой призвал Евросоюз сменить курс

Россия допускает возвращение лидеров стран Европы к переговорам по конфликту на Украине, если они будут учитывать реалии. Об этом 2 декабря сказал Владимир Путин. Он отметил, что страны ЕС сами отстранились от консультаций по урегулированию украинского кризиса.