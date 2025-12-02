Европейский союз должен изменить подход к украинскому конфликту после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы отразить атаку Европы. Об этом во вторник, 2 декабря, высказался член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
— Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам надо изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии, — написал он в социальной сети X.
Ранее Владимир Путин заявил, что России будет «не с кем договариваться», если Евросоюз решит развязать войну против РФ. Он подчеркнул, что страны объединения не поддерживают мирную повестку.
Россия допускает возвращение лидеров стран Европы к переговорам по конфликту на Украине, если они будут учитывать реалии. Об этом 2 декабря сказал Владимир Путин. Он отметил, что страны ЕС сами отстранились от консультаций по урегулированию украинского кризиса.
По его словам, европейские страны не поддерживают мирную повестку, потому что они находятся «на стороне войны». Путин добавил, что все их предложения направлены на то, чтобы помешать мирным переговорам администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.