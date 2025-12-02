Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины

«Сейчас у нас нет единогласия в НАТО относительно членства Украины», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Рютте признал, что Вооружённые силы Украины несут огромные потери в конфликте с Россией.
