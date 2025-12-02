Ричмонд
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что в альянсе отсутствует единогласие в вопросе принятия Украины в военный блок.

Источник: Reuters

«Сейчас у нас нет единогласия в НАТО относительно членства Украины», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Рютте признал, что Вооружённые силы Украины несут огромные потери в конфликте с Россией.

