Встреча Путина с Уиткоффом длится уже четвёртый час

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом продолжаются уже более трёх часов.

Источник: Life.ru

Напомним, встреча началась в 19:35 по мск, на неё прибыл также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. В центре внимания — украинский кризис и американские инициативы по его разрешению. Российскую делегацию на встрече представляют помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году заблокировал возможный канал переговоров с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Он рассказал, что познакомился с Кушнером на закрытом мероприятии, обменялся контактами и доложил в Киев о готовности родственника американского президента к диалогу. Однако тогда в Киеве делали ставку на экс-госсекретаря США Майка Помпео.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

