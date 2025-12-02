Встреча Путина с Уиткоффом длится уже четвёртый час

Напомним, встреча началась в 19:35 по мск, на неё прибыл также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. В центре внимания — украинский кризис и американские инициативы по его разрешению. Российскую делегацию на встрече представляют помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2024 году заблокировал возможный канал переговоров с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Он рассказал, что познакомился с Кушнером на закрытом мероприятии, обменялся контактами и доложил в Киев о готовности родственника американского президента к диалогу. Однако тогда в Киеве делали ставку на экс-госсекретаря США Майка Помпео.
