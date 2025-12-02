Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили благосклонного к Киеву Рубио с переговоров

США сменили ведущих переговорщиков по украинскому вопросу. На это обратило внимание британское издание Times, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер фактически оттеснили в сторону госсекретаря США Марко Рубио.
«Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией», — сказано в публикации.
Издание указывает на то, что Рубио считается «благосклонно настроенным к Украине» в сравнении с Кушнером и Уиткоффом.
Тем временем переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве, они длятся уже около трех часов.
Накануне в Майами прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева по урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи выступил перед СМИ и назвал её продуктивной.
О том, как участие Рубио в контактах по Украине изменило ход переговоров, читайте здесь на KP.RU.