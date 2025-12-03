Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год

Он напомнил, что в ноябре правительство пересматривало размер госбюджета на 2025 год. После этого дефицит превысил 1,08 миллиарда долларов, что стало для Молдавии абсолютным рекордом. Это на 15% меньше, чем может быть в следующем году, если Минфин не изменит законопроект.